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В Пермском крае побит рекорд заболеваемости коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в Прикамье выявили 111 зараженных коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае число зараженных коронавирусом, выявленных за сутки, вернулось к апрельским показателям. По данным на 16 июня, в регионе выявлено 111 зараженных. Это новый рекорд по заболеваемости COVID за последние два месяца. Данные приводятся на сайте управления Роспотребнадзора края.

«На 16 июня в Пермском крае за последние сутки выявлено 111 подтвержденных случаев заболевания COVID-2019. Показатель заболеваемости составил 2267,3 на 100 тыс. населения. В эпидемический процесс вовлечены все 46 административных территорий края», — говорится на сайте управления.

Всего в Пермском крае выявлено 59045 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Динамики заболеваемости COVID-19 в регионе изменилась с 13 июня. По информации министерства здравоохранения края, вакцинацию от коронавируса прошло 216 820 жителей. Всего за период массовой иммунизации в регион поступило 291 048 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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