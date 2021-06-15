В Новом Уренгое гроза оставила без связи больницу

Из-за сбоя в медицинской информационной системе запись на прием по телефону невозможна Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новоуренгойской центральной городской больнице временно приостановлена запись пациентов на прием по телефону из-за прошедшей грозы. Как сообщили представители медучреждения в официальных аккаунтах в социальных сетях, экстренную помощь пока можно получить, обратившись в приемное отделение.

По информации НЦГБ, сбой работы колл-центра связан с грозой, которая прошла в газовой столице накануне. «Вчерашняя гроза вызвала проблемы технического характера на серверном оборудовании медицинской информационной системы, — говорится в опубликованном сообщении. — Если вам необходима экстренная медицинская помощь, вы всегда можете обратиться в приемное отделение НЦГБ, запись на плановый прием будет возможна только после устранения технических неполадок».

В настоящее время специалисты отдела информатизации ведут работы по восстановлению системы. Предполагается, что колл-центр восстановит работу в течение дня 16 июня — после устранения неполадок.