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В Новом Уренгое гроза оставила без связи больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
Из-за сбоя в медицинской информационной системе запись на прием по телефону невозможна Фото:

В Новоуренгойской центральной городской больнице временно приостановлена запись пациентов на прием по телефону из-за прошедшей грозы. Как сообщили представители медучреждения в официальных аккаунтах в социальных сетях, экстренную помощь пока можно получить, обратившись в приемное отделение.

По информации НЦГБ, сбой работы колл-центра связан с грозой, которая прошла в газовой столице накануне. «Вчерашняя гроза вызвала проблемы технического характера на серверном оборудовании медицинской информационной системы, — говорится в опубликованном сообщении. — Если вам необходима экстренная медицинская помощь, вы всегда можете обратиться в приемное отделение НЦГБ, запись на плановый прием будет возможна только после устранения технических неполадок».

В настоящее время специалисты отдела информатизации ведут работы по восстановлению системы. Предполагается, что колл-центр восстановит работу в течение дня 16 июня — после устранения неполадок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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