В Тюменскую область придет опасная погода

Помимо штормового ветра, синоптики не исключают и грозы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области с 17 по 19 июня ожидается штормовой ветер, который будет достигать 22-х метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

«С 17 по 19 июня на юге Тюменской области днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. В отдельных районах порывы от 16 до 22 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону.

Подобная сила ветра по шкале Бофорта (способ для оценки силы и скорости ветра в баллах, по его действию на предметы) расценивается как шторм. Такие порывы могут срывать черепицу с домов, ломать сучья деревьев.

В МЧС тюменцам рекомендуют быть осторожными, и укрываться от стихии в зданиях. Также нужно держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.

Ранее URA.RU писало, что в городах Тюменской области прошел ураган. Он срывал крыши и выбивал окна.