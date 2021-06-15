15 июня 2021
13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

В Тюменскую область придет опасная погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
Помимо штормового ветра, синоптики не исключают и грозы Фото:

В Тюменской области с 17 по 19 июня ожидается штормовой ветер, который будет достигать 22-х метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

«С 17 по 19 июня на юге Тюменской области днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный. В отдельных районах порывы от 16 до 22 м/с», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления МЧС по региону.

Подобная сила ветра по шкале Бофорта (способ для оценки силы и скорости ветра в баллах, по его действию на предметы) расценивается как шторм. Такие порывы могут срывать черепицу с домов, ломать сучья деревьев.

В МЧС тюменцам рекомендуют быть осторожными, и укрываться от стихии в зданиях. Также нужно держаться подальше от плохо закрепленных конструкций.

Ранее URA.RU писало, что в городах Тюменской области прошел ураган. Он срывал крыши и выбивал окна.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...