В Шадринске готовятся к сносу непригодных для проживания домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На разработку проектной документации по сносу 11 непригодных для проживания домов в Шадринске Курганской области потратят 188,8 тысячи рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Вид услуги, предусмотренный техническим заданием: разработка проектов организации работ по сносу (демонтажу) ветхих, непригодных для проживания многоквартирных домов на территории города Шадринска», — говорится в аукционной документации. Самый старый из домов, подлежащих сносу, построен в 1917 году. Это двухэтажное здание на улице Советской, 80.

Помимо этого, власти планируют снести 10 домов, расположенных по адресам: пер. Батуринский, 2, ул. Батуринская, 14, ул. Ломоносова, 20, ул. Чехова, 10, ул. Чехова, 12, ул. Чехова, 16, ул. Чехова, 18, ул. Чехова, 6, пер. Мехонский, 14, ул. Энергетиков 1-я, д 14. Последнее здание — самое молодое из перечисленных. Это деревянный одноэтажный дом, построенный в 1984 году.

Разрабатывать проектную документацию будет тюменский предприниматель Александр Каток, предложивший на аукционе минимальную цену контракта — 188,8 тысячи рублей (начальная цена — 238,3 тысячи рублей). Он должен выполнить работы до 13 августа. К проекту должна прилагаться смета на снос ветхих домов, так как эти работы планируется проводить с привлечением бюджетных средств.

В марте власти Шадринска проводили аналогичный аукцион. Тогда требовалось разработать проект по сносу пяти жилых многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Карла Маркса, 70, ул. Омская, 15, ул. Омская, 17, ул. Птицекомбината, 7, ул. Коммуны, 19. Тогда победителем также стал Каток, предложивший цену в 94,9 тысячи рублей.