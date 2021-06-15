Предподавателям не понравился внешний вид молодого человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову занизили оценку за дипломную работу из-за его внешнего вида. Молодой человек покрасил волосы в зеленый цвет, что не понравилось преподавателям. Об этом URA.RU рассказал сам Щербаков.

Общение с аттестационной комиссией попало на видео, которое юноша опубликовал в соцсетях. В ролике слышно, как одна из преподавательниц, комментируя диплом Щербакова, заявила: «Тут совсем неоднозначно. Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили! Поэтому ты получаешь „хорошо“». На возражения студента члены комиссии заявили, что он «пришел как на дискотеку», забыв про дресс-код.

В разговоре с URA.RU Щербаков заявил, что его работу оценили некорректно. «Я спросил, почему мне занижают [оценку] за внешность, мне сказали, что я плохо ответил на вопросы. Хотя даже на видео слышно, что я защитился на „отлично“. Только мой внешний вид им не угодил», — поделился Щербаков.

Из-за этой истории директора колледжа Юлию Гулидову уже вызвали в министерство образования Свердловской области, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены», — сказали в министерстве, подчеркнув, что внешний вид не может влиять на оценки студентов.

Преподавателям не понравился зеленый цвет волос Романа Щербакова Скрин: страница Романа Щербакова в Instagram