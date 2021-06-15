15 июня 2021
13 июня 2021

Проектом тюменских властей заинтересовались другие регионы

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10 выпускников тюменской Школы нейроинженерии поступили в ведущие вузы России Фото:

Тюменская Школа юных нейроинженеров вошла в состав лучших российских практик и решений на платформе «Смартека». Об этом сообщает официальный портал органов государственной власти Тюменской области. «Смартека» является Всероссийской онлайн-платформой для поиска и обмена лучшими практиками, имеющими потенциал тиражирования в сфере социально-экономического развития территорий. Инициатором его создания стал региональный департамент информатизации.

«Школа юных нейроинженеров открылась в Тюмени в сентябре 2019 года: тогда на обучение приняли первых 15 учеников 9-11 классов. Инициатором и куратором проекта выступил департамент информатизации Тюменской области. Благодаря уникальной образовательной программе в школе готовятся высококвалифицированные кадры как для регионального рынка „Нейронет“, так и в рамках общей подготовки ИТ-кадров регионального проекта „Кадры для цифровой экономики“», — указано на официальном сайте тюменского правительства.

Программа обучения тюменских школьников была разработана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России». Она направлена на развитие навыков проектной и исследовательской деятельности старшеклассников. В частности, акцент был сделан на углубленное изучение:

  • Высшей математики, лингвистики и статистики;
  • Основ нейросетевых технологий и искусственного интеллекта;
  • Технологий компьютерного распознавания и программирования на языке Python.

10 из 15 выпускников Школы поступили в ведущие вузы страны. Они продолжат обучение на профильных факультетах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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