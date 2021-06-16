В соцсетях посмеялись над легализацией порно через Госуслуги. «Когда власть думает о нас»

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, госуслуги, ярмарка недвижимости
Согласно инициативе, для доступа к порносайту нужно подтвердить свой возраст через Госуслуги Фото:

Пользователи социальных сетей рассмешило предложение Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) разрешать просмотр порнографии только после подтверждения своего возраста через портал «Госуслуги». Они считают, что так могут легализовать и каннибализм и интимные услуги.

Согласно инициативе, данные материалы предложено разделить на законные и незаконные. К последним отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.

Пользователи восприняли инициативу, как заботу
Некоторые ожидают новых возможностей в сфере интим услуг
В соцсетях считают, что на указконивании порнографии не остановятся
Пользователи уточнили, будет ли легален иной доступ к порнографии
В Twitter предпочли получить доступ к оффшорным счетам вместо порно
В соцсетях переживали, что у них полностью отнимут возможность к просмотру порнографических материалов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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