Согласно инициативе, для доступа к порносайту нужно подтвердить свой возраст через Госуслуги
Пользователи социальных сетей рассмешило предложение Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) разрешать просмотр порнографии только после подтверждения своего возраста через портал «Госуслуги». Они считают, что так могут легализовать и каннибализм и интимные услуги.
Согласно инициативе, данные материалы предложено разделить на законные и незаконные. К последним отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования.
Пользователи восприняли инициативу, как заботу
Некоторые ожидают новых возможностей в сфере интим услуг
В соцсетях считают, что на указконивании порнографии не остановятся
Пользователи уточнили, будет ли легален иной доступ к порнографии
В Twitter предпочли получить доступ к оффшорным счетам вместо порно
В соцсетях переживали, что у них полностью отнимут возможность к просмотру порнографических материалов
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