Супруги из Пермского края забили знакомого куском забора

В поселке Вильва на свидетеля особо тяжкого преступления оказывали давление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Вильва Добрянского района (Пермский край) молодые супруги забили ногами, руками и деревянной штакетиной своего знакомого. В пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю сообщили URA.RU, что потерпевший от полученных травм скончался.

«Ранее судимый за убийство 27-летний местный житель и его 23-летняя супруга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, используя малозначительный повод, спровоцировали ссору с 36-летним знакомым», — рассказали URA.RU в пресс-службу СУ СКР по региону. В ведомстве сообщили, что супруги после этого избили знакомого, который скончался в больнице.

Также супруга вместе со своей знакомой избили очевидца преступления. Таким образом женщины пытались оказать давление на свидетеля, заставив дать ложные показания.

Суд признал всех фигурантов дела виновными. Мужчину на 9 лет лишили свободы и отправили в колонию строгого режима, а его супругу на четыре с половиной года отправили в колонию общего режима. Их знакомую за давление на свидетеля приговорили к полутора годам лишения свободы условно.