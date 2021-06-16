Девушка на Bentley врезалась в трамвай в центре Москвы
Дочь строительного магната Теймураза Хихинашвили, Лимор попала в ДТП за рулем Bentley. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
«По информации 5-tv.ru, в момент аварии элитным внедорожником управляла Лимор Хихинашвили», — сообщает «Пятый канал». Издание уточняет, что девушка пыталась развернуться непосредственно перед едущим трамваем. Покореженная иномарка перекрыла рельсы в обе стороны.
Несколько лет назад Лимор вышла замуж за сына владельца сети пиццерий Sbarro и сейчас занимается собственным бизнесом. Ее отец является главой крупной строительной компании «Патеро-Девелопмент» и совладельцем нескольких корпораций.