16 июня 2021

Дочь олигарха на Bentley врезалась в трамвай в центре Москвы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка на Bentley врезалась в трамвай в центре Москвы Фото:

Дочь строительного магната Теймураза Хихинашвили, Лимор попала в ДТП за рулем Bentley. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

«По информации 5-tv.ru, в момент аварии элитным внедорожником управляла Лимор Хихинашвили», — сообщает «Пятый канал». Издание уточняет, что девушка пыталась развернуться непосредственно перед едущим трамваем. Покореженная иномарка перекрыла рельсы в обе стороны.

Несколько лет назад Лимор вышла замуж за сына владельца сети пиццерий Sbarro и сейчас занимается собственным бизнесом. Ее отец является главой крупной строительной компании «Патеро-Девелопмент» и совладельцем нескольких корпораций.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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