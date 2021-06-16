16 июня 2021

Эксперты предсказали взлет курса рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Рубль, рубль, монета
Курс рубля вскоре может пойти вверх, считают аналитики Фото:

Прошедший 16 июня саммит президентов России и США положительно повлиял на курс рубля и котировки отечественных акций. В ближайшем будущем рубль может стремительно взлететь, считают опрошенные журналистами аналитики.

«Курс рубля стал расти, как и биржевые индексы. Аналитики считают, что рубль может совершить прорыв года, а доллар уже в ближайшее время опустится ниже психологической отметки», — пишет Life. Так, инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал порталу, что итоги женевского саммита для российских активов «можно считать умеренно позитивными».

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала факторы существенного укрепления рубля, пишет телеканал 360. А экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказал URA.RU, что повышение ключевой ставки Центробанка может привести к замедлению экономического роста в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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