Эксперты предсказали взлет курса рубля

Прошедший 16 июня саммит президентов России и США положительно повлиял на курс рубля и котировки отечественных акций. В ближайшем будущем рубль может стремительно взлететь, считают опрошенные журналистами аналитики.
«Курс рубля стал расти, как и биржевые индексы. Аналитики считают, что рубль может совершить прорыв года, а доллар уже в ближайшее время опустится ниже психологической отметки», — пишет
Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала факторы существенного укрепления рубля, пишет телеканал 360. А экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев рассказал URA.RU, что повышение ключевой ставки Центробанка может привести к замедлению экономического роста в России.
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