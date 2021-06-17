Пушков предрек ухудшение отношений РФ и ЕС после саммита в Женеве

Сенатор Пушков заявил, что у Евросоюза практически отсутствует диалог с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отношения России с Евросоюзом в ближайшее время могут ухудшиться сильнее, чем отношения РФ с США. Такое мнение выразил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков, ссылаясь на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Саммит с участием президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена прошёл 16 июня 2021 года в Женеве. После встречи Боррель заявил, что отношения РФ и ЕС находятся «на самом низком уровне и продолжат ухудшаться». Также Боррель добавил, что ЕС должен «отталкивать, сдерживать и взаимодействовать с РФ в одно и то же время».

«Судя по всему, отношения с ЕС могут стать даже хуже, чем отношения с США. У Москвы и Вашингтона, если ничего резко не изменится, возобновляется диалог по отдельным вопросам. У ЕС нет практически никакого диалога с Россией» — отреагировал Пушков в своем telegram-канале. Пермский сенатор считает, что заявление Борреля подтверждает его слова.

Ранее Пушков объяснил отказ Байдена говорить о Путине в преддверии саммита. Пушков заявил, что глава США осознавал, что ему предстоит встреча с сильным и упорным противником, передает « Утро.ру» .