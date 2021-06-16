16 июня 2021
15 июня 2021

На дорогах в Кургане сбили трех детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В результате двух ДТП пострадали три ребенка в возрасте от пяти до девяти лет Фото:

Три ребенка пострадали в двух ДТП, которые произошли в Кургане 16 июня. Двое из них — дошкольного возраста, сообщили URA.RU в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД.

Первое ДТП произошло у дома №41 на улице Дзержинского. «7-летний брат со своей 5-летней сестрой находились на прогулке одни, с разрешения законного представителя. При переходе проезжей части девочка вырвалась и побежала по нерегулируемому пешеходному переходу. За ней побежал старший брат», — говорится в сообщении. Их сбил автомобиль Opel Corsa под управлением женщины 1983 года рождения.

Дети получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение. «По данному факту материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер административного воздействия в отношении законных представителей за неисполнение своих обязанностей», — уточняют в ГИБДД.

Еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего произошло на улице Лескова, у дома № 21. Водитель 1988 года рождения на автомобиле Daewoo Matiz при выезде из СНТ «Елисеева» наехал на юного велосипедиста. 9-летний мальчик отдыхал у бабушки и с разрешения взрослых находился на прогулке. В результате аварии он получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

«Первопричиной детского травматизма на дорогах, особенно в летний период, является беспечность взрослых, несоблюдение ими правил дорожного движения, неумение предвидеть аварийные ситуации. Отсутствие контроля со стороны родителей местонахождения и поведения детей на улице является первопричиной всех несчастных случаев», — заявляют в ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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