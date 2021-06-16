16 июня 2021
15 июня 2021

Заседание челябинского парламента началось с конфуза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание Челябинской области, законодательное собрание чо, зсо, елочка мякуша была
Злую шутку с челябинскими депутатами сыграл перенос заседания в интернет Фото:

Двенадцатая сессия законодательного собрания Челябинской области началась с конфуза, передает корреспондент URA.RU. Во время исполнения гимна региона один из народных избранников решил пообщаться со знакомым по громкой связи, чем смазал торжественность момента и вызвал гнев руководства.

Пока немногочисленные присутствующие в зале участники заседания (из-за проникновения коронавируса в ЗСО сессии вновь проходят в режиме видеоконференций) стоя слушали гимн, депутат от ЛПДР Алексей Беседин решил пообщаться со знакомым в интернете. «Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — разнесся по залу и в интернет-трансляции его бодрый голос. Дальнейшему общению помешал кто-то присутствующий в кабинете, указавший, что режим ВКС уже включен.

«Учитывайте, что все ваши разговоры транслируются в интернете. Сейчас надо не говорить, а работать», — раздраженно высказался в общем эфире председатель заксобрания Владимир Мякуш. С Бесединым связаться не удалось, он продолжает сейчас работать на сессии челябинского парламента.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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