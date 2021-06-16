Злую шутку с челябинскими депутатами сыграл перенос заседания в интернет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двенадцатая сессия законодательного собрания Челябинской области началась с конфуза, передает корреспондент URA.RU. Во время исполнения гимна региона один из народных избранников решил пообщаться со знакомым по громкой связи, чем смазал торжественность момента и вызвал гнев руководства.

Пока немногочисленные присутствующие в зале участники заседания (из-за проникновения коронавируса в ЗСО сессии вновь проходят в режиме видеоконференций) стоя слушали гимн, депутат от ЛПДР Алексей Беседин решил пообщаться со знакомым в интернете. «Славка, здорово! Здорово, братан! Здорово, братуха!» — разнесся по залу и в интернет-трансляции его бодрый голос. Дальнейшему общению помешал кто-то присутствующий в кабинете, указавший, что режим ВКС уже включен.

«Учитывайте, что все ваши разговоры транслируются в интернете. Сейчас надо не говорить, а работать», — раздраженно высказался в общем эфире председатель заксобрания Владимир Мякуш. С Бесединым связаться не удалось, он продолжает сейчас работать на сессии челябинского парламента.