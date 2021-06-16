В Салехарде во время прогулки по набережной погибли брат и сестра

Брат и сестра утонули в Салехарде в ночь на 16 июня (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Двое жителей Салехарда (ЯНАО) погибли во время ночной прогулки по городской набережной. Как сообщили URA.RU представители окружного управления СКР, по данному факту в настоящее время ведется доследственная проверка.

«Погибшие — жители Салехарда, мужчина 2000 года рождения и его сестра 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве, уточнив, что инцидент произошел в ночь на 16 июня. Тела погибших обнаружены, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Других подробностей не раскрывается, однако, как удалось выяснить URA.RU, во время прогулки девушка сорвалась в воду, молодой человек бросился ей на помощь. В СКР эту информацию пока не подтверждают.

Ранее URA.RU рассказывало о гибели ребенка на реке в Надымском районе. Неподалеку от Кутопъюгана моторная лодка, на которой находились несколько семей, опрокинулась и пассажиры оказались в воде.