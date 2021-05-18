В ЯНАО при опрокидывании моторной лодки погиб младенец

В моторной лодке в момент ЧП находились две семьи (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В результате ЧП на реке в районе поселка Кутопьюган Надымского района ЯНАО погиб пятимесячный ребенок. Как сообщили представители окружного управления СКР на сайте ведомства, моторная лодка, в которой находились семьи с детьми, перевернулась.

По информации ведомства, трагедия произошла вечером 18 мая. «В 10 километрах от села Кутопьюган Надымского района, в вечернее время, водитель моторной лодки „Казанка“ во время движения по реке допустил опрокидывание судна, в котором находились две семьи местных жителей с детьми. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок», — говорится в сообщении СКР.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Тазовского района был признан виновным в происшествии на реке, в результате которого погибла его мать. Мужчина управлял лодкой будучи в нетрезвом состоянии, а когда женщина без спасжилета выпала за борт, она оказалась зажатой между днищем и лодки и дном реки.