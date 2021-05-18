18 мая 2021
17 мая 2021
16 мая 2021

В ЯНАО при опрокидывании моторной лодки погиб младенец

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, мчс, река, катер, спасатели на воде
В моторной лодке в момент ЧП находились две семьи (архивное фото) Фото:

В результате ЧП на реке в районе поселка Кутопьюган Надымского района ЯНАО погиб пятимесячный ребенок. Как сообщили представители окружного управления СКР на сайте ведомства, моторная лодка, в которой находились семьи с детьми, перевернулась.

По информации ведомства, трагедия произошла вечером 18 мая. «В 10 километрах от села Кутопьюган Надымского района, в вечернее время, водитель моторной лодки „Казанка“ во время движения по реке допустил опрокидывание судна, в котором находились две семьи местных жителей с детьми. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок», — говорится в сообщении СКР.

На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа, которая выяснит все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Тазовского района был признан виновным в происшествии на реке, в результате которого погибла его мать. Мужчина управлял лодкой будучи в нетрезвом состоянии, а когда женщина без спасжилета выпала за борт, она оказалась зажатой между днищем и лодки и дном реки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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