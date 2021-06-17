Должники смогут защищать минимальный доход от коллекторов

Должник может выбрать счет, с которого нельзя списывать сумму ниже прожиточного минимума Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который обещает неприкосновенность минимального дохода должников. Теперь граждане смогут определить счет, с которого нельзя будет списывать сумму, равную прожиточному минимуму.

«Должник сможет подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды лиц, находящихся на его иждивении», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина официальный сайт нижней палаты парламента РФ. Он отметил, что недопустимо лишать граждан средств к существованию за долги. Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

Судебный пристав перед началом производства должен предупредить должника о праве на сохранение прожиточного минимума. Сейчас он составляет 12 702 рубля. Если в регионе данный показатель выше общефедерального, то в расчет будет браться именно он.

Банки и другие кредитные организации не смогу взыскивать средства с выбранного должником счета. Однако данное правило не распространяется на алименты и компенсацию за причинение вреда здоровью, за вред в связи со смертью кормильца и ущерб, причиненный преступлением.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил создать реестр для злостных неплательщиков алиментов, на которых после будут накладываться определенные ограничения. Идею поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Федеральное агентство новостей».