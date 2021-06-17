В Кремле объяснили введение обязательной вакцинации в регионах

Решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельности в зависимости от рекомендаций главного санитарного врача и решения главы субъекта РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации. Речь идет об инструкции главного санитарного врача региона и о решении, которое принимает глава региона», — сообщил Песков журналистам во время конференц-кола. По его словам, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев принимали решение в связи со скачкообразным распространением коронавируса.
Песков отметил, что обязательная вакцинация вполне оправдана. По его словам, губернаторы несут ответственность за свой регион, им необходимо принимать действенные меры. Пресс-секретарь добавил, что Собянин несет ответственность за «огромный конгломерат».
Песков сообщил, что темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Президент России Владимир Путин призвал «в хорошем смысле слова» повысить интенсивность пропаганды вакцинации.
Московское и подмосковное управления Роспотребнадзора объявили о старте обязательной вакцинации для работников сферы торговли и услуг. По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве «драматическая» — в больницах лежит более 12 тысяч человек в состоянии разной степени тяжести. Песков отметил, что об обязательной вакцинации речи пока не идет, сообщает телеканал 360.
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