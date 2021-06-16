16 июня 2021
15 июня 2021

Власти ХМАО не исключили введение обязательной вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
В Роспотребнадзоре по ХМАО рассматривается вопрос введения принудительной вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Роспотребнадзоре ХМАО изучают опыт Москвы по введению обязательной вакцинации от коронавируса в регионе. Но в ближайшее время в ХМАО не планируется делать прививки от COVID-19 обязательными. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

«У нас отрабатывается вопрос об обязательной вакцинации. Пока в том, чтобы вводить это в обязательном порядке, нет необходимости», — сказала Кудрявцева в разговоре с журналистом URA.RU, отметив, что уже действующие в регионе ограничения, должны помочь остановить распространение коронавируса. В департамент общественных и внешних связей ХМАО также был отправлен запрос с просьбой прокомментировать, рассматривается ли введение обязательной вакцинации от коронавируса в регионе. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Также к ним присоединилась и Сахалинская область. Вакцинироваться должны более половины работающего населения в ряде сфер. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение об обязательной вакцинации от коронавируса регионы принимают самостоятельно.

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