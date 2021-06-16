Источник: военный выпал из окна в Екатеринбурге после конфликта

Погибший солдат служил по контракту Фото: Анна Майорова © URA.RU

У военнослужащего, выпавшего из окна здания воинской части в Екатеринбурге, незадолго до гибели случился конфликт. По одной из версий, мужчина повздорил с сослуживцами, однако его смерть не была насильственной. Об этом URA.RU рассказал источник в военных кругах.

Тело военнослужащего было найдено под окнами части 43-й отдельной железнодорожной бригады на улице Пехотинцев. Солдат выпал с окна четвертого этажа, прибывшие на место врачи констатировали его смерть. «Парень был контрактником, 28 лет. Предположительно, перед инцидентом у него был конфликт. Возможно, повздорил с кем-то из близких, возможно, с сослуживцами. Но его никто не бил, выпал из окна он сам», — поделился собеседник агентства.

Солдат, по предварительной информации, в день гибели находился на службе. По словам инсайдера, военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона начала проверку. Точные детали случившегося станут известны позднее.

В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU подтвердили гибель солдата. «Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали там. В УМВД по Екатеринбургу и свердловском управлении СКР воздержались от комментариев URA.RU.