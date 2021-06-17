Москвичей без прививки от коронавируса будут лишать зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация в поликлинике ЦГКБ №3. Екатеринбург, укол, прививка, шприц одноразовый, вакцинация, прививочная компания
В Москве ввели обязательную вакцинацию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Москвы одобрили инициативу, по которой будут отстранять от работы и лишать зарплаты сотрудников за отказ от вакцинации. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов после встречи с властью Москвы.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — цитирует Миронова ТАСС.

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве и Подмосковье, а также в Кемеровской и Сахалинской областях. Привиться должны сотрудники ряда сфер, иначе они не смогут выполнять обязанности. Предприниматели Москвы положительно оценили инициативу об обязательной вакцинации, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...