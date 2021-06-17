Москвичей без прививки от коронавируса будут лишать зарплаты

Власти Москвы одобрили инициативу, по которой будут отстранять от работы и лишать зарплаты сотрудников за отказ от вакцинации. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов после встречи с властью Москвы.
«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — цитирует Миронова ТАСС.
Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Москве и Подмосковье, а также в Кемеровской и Сахалинской областях. Привиться должны сотрудники ряда сфер, иначе они не смогут выполнять обязанности. Предприниматели Москвы положительно оценили инициативу об обязательной вакцинации, пишет RT.
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