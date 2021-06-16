Фонд святой Екатерины закупил для Свердловской области десятки автомобилей скорой помощи, сотни единиц медицинской техники Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учредители Фонда святой Екатерины награждены премией «Медицинский Олимп». Как сообщили URA.RU в пресс-службе фонда, это произошло в Екатеринбурге накануне Дня медицинского работника.

Первыми премию за вклад в борьбу с пандемией COVID-19 получили врачи 12 больниц Свердловской области. Затем медицинское сообщество отметило заслуги учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. «Мы бы хотели вручить награду, которая является очень важной и престижной в нашем сообществе Свердловской области. И эта награда будет как знак уважения и признательности за то, что сделали эти люди для нас», — сказала председатель Медицинской палаты Свердловской области Диляра Медведская.

В ответном слове глава УГМК Андрей Козицын поблагодарил врачей региона, назвав их спасителями свердловчан. «Потому что, как все началось, никто не знал, что делать. Знали только вы. Не знаю, как кто, но лично я, Игорь Алексеевич, Андрей Моисеевич, поняли, что если не начать вам хоть как-то помогать, то будет плохо всем», — заявил Андрей Козицын.

Стоит отметить, что с начала пандемии коронавируса учредители Фонда святой Екатерины выделили на поддержку системы здравоохранения Свердловской области более 1,7 млрд рублей. «Медицинский Олимп» — самая престижная награда в области здравоохранения в Свердловской области, которая ежегодно вручается накануне Дня медицинского работника.

Символ премии «Медицинский Олимп» — статуэтку бога врачевания Асклепия — вручают Игорю Алтушкину Фото: Фонд святой Екатерины

Учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский Фото: Фонд святой Екатерины