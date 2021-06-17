В Гидрометцентре назвали регионы России, которые затопит в июне

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, паводок, наводнение, потоп, река, жигули, машина, затопленная машина
На Кавказе ожидаются ливни Фото:

Вслед за Ростовской областью, Крымом и Краснодарским краем сильные ливни начнутся на Северном Кавказе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предгорные районы Кавказа будут подтоплены очень сильно. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чеченская Республика, Осетия. Исключение — Дагестан. В Адыгее будут сильные дожди», — сообщил Вильфанд агентству News.ru. Он отметил, что дожди будут идти как минимум ближайшие два дня. Точного прогноза на последующие даты пока нет.

Ранее главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что в Свердловскую область придут дожди и похолодание. С 17 июня температура понижается на семь-восемь градусов, и начинаются дожди.

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