15 июня 2021

В Свердловскую область придут похолодание и ливни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Синоптики призвали свердловчан готовится к осадкам Фото:

Текущая неделя принесет заметное изменение погоды в Свердловской области. С 17 июня в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8 градусов», — поделилась прогнозом Шепоренко. Пока специалисты не прогнозируют более низкие температуры. По словам синоптика, в это же время свердловчанам стоит ждать дождей и ливней: «Атмосферный фронт принесет 17 июня столь необходимые осадки».

Со второй половины недели наступит небольшое похолодание. Ночью температура воздуха понизится до 6-11 градусов, а днем до 16-21 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до 18 июня на Урале ожидается аномально теплая погода. После этого в регионах резко похолодает.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...