В Свердловскую область придут похолодание и ливни

Синоптики призвали свердловчан готовится к осадкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Текущая неделя принесет заметное изменение погоды в Свердловской области. С 17 июня в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Об этом URA.RU рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Дожди пройдут в большинстве районов Урала. Температура воздуха понизится на 7-8 градусов», — поделилась прогнозом Шепоренко. Пока специалисты не прогнозируют более низкие температуры. По словам синоптика, в это же время свердловчанам стоит ждать дождей и ливней: «Атмосферный фронт принесет 17 июня столь необходимые осадки».

Со второй половины недели наступит небольшое похолодание. Ночью температура воздуха понизится до 6-11 градусов, а днем до 16-21 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до 18 июня на Урале ожидается аномально теплая погода. После этого в регионах резко похолодает.