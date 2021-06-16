«Лента» покупает магазины пермского экс-губернатора

«Лента» выкупит «Семью» за 2,35 млрд рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Российская розничная сеть «Лента» договорилась о покупке группы компаний «Семья», которая принадлежит экс-губернатору региона Олегу Чиркунову. Стоимость сделки составит 2,35 млрд рублей, сообщает пресс-служба ритейлера «Лента».

«Сделка полностью укладывается в стратегию „Ленты“ по увеличению числа собственных супермаркетов и магазинов „у дома“, а приобретение четырех выгодно расположенных гипермаркетов обеспечит „Ленте“ лидирующие позиции в этом ключевом для компании сегменте в Перми», — приводится сообщение пресс-службы на официальном сайте ритейлера. После завершения сделки доля «Ленты» на розничном продуктовом рынке Пермского края составит около 7%. Это будет четвертый по величине ритейлер в Перми.

По словам гендиректора «Ленты» Владимира Сорокина, сделка также позволит компании развивать онлайн-доставку продуктов в Перми и на территории всего региона, включая небольшие города, где рынок онлайн-доставки еще недостаточно развит. Гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты переименуют в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту». Руководство планирует сохранить рабочие места для 3 200 сотрудников пермской сети.

Ожидается, что сделку закроют уже этим летом при условии ее одобрения со стороны ФАС России. «Семья» сейчас управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 600 квадратных метров. Это четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина формата «у дома». В пресс-службе пермской сети на звонок URA.RU не ответили.

О возможной покупке сети «Семья» ритейлером «Лента» URA.RU сообщало в начале мая. Отмечалось, что за 75 торговых точек «Лента» могла заплатить от одного до трех млрд рублей. В апреле Чиркунов (холдинг «ЭКС») продал ЦУМ в Перми. Отмечается, что сумма сделки оказалась в два раза ниже рыночной (400-500 млн рублей вместо одного млрд рублей).