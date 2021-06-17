Глава Сургута сохранит важный пост в Utair

Глава Сургута Андрей Филатов намерен продолжить работу в Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов намерен сохранить статус члена наблюдательного совета авиакомпании Utair, даже несмотря на переход на муниципальную службу. Об этом URA.RU сообщили в управлении массовых коммуникаций мэрии.

«Свою деятельность в составе наблюдательного совета авиакомпании Utair Андрей Филатов продолжает. Изменится ли его статус председателя — это решение находится в зоне компетенции руководящих органов Utair, оно может быть рассмотрено на одном из ближайших собраний», — сообщили в городской администрации.

Там также уточнили, что с момента избрания Филатова на должность главы Сургута он продолжил работу в качестве председателя наблюдательного совета авиакомпании на общественных началах. В его зону ответственности, как и прежде, будут входить вопросы стратегического планирования, крупных инвестпроектов и оценки рисков.

В пресс-службу Utair отправлен запрос с просьбой обозначить вероятных претендентов на пост главы наблюдательного совета авиаперевозчика. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Авиакомпания потеряла больше 25 миллиардов рублей дохода из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Чтобы снизить расходы, Utair пошла на оптимизацию маршрутной сети.