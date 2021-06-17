Россиянам хотят разрешить садиться за руль с 17 лет

Водители смогут получить права на управление легковыми машинами с 17 лет. Им разрешат ездить за рулем с наставником в случае одобрения законопроекта, сообщили журналисты.
«В проекте говорится, что несовершеннолетние лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к управлению транспортными средствами категории „В“ и подкатегории „В1“ с сопровождающим водителем-наставником», — сообщает «Российская газета». Порядок и условия управления определит правительство РФ.
Наставником может быть водитель с правами категории «В» или подкатегории «В1». Он должен сопровождать несовершеннолетнего водителя для контроля соблюдения правил движения. «Законопроект, который вносит соответствующие изменения в закон о безопасности дорожного движения, поступил в рабочую группу Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что в следующем году россиянам усложнят получение водительских прав. Во время медосмотра для получения прав будет проводиться проверка на хронический алкоголизм и наличие в крови запрещенных веществ.
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