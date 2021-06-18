Пользователи соцсетей поинтересовались у властей Москвы, какой вирус победила столица в прошлый раз Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пользователи социальных сетей на фоне нового всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве высмеяли предыдущие заявления властей о победе над вирусом. Ожидается, что в ближайшее время столица поставит новый рекорд по количеству зараженных — девять тысяч человек в сутки.

Ранее на совещании координационного штаба с премьер-министром Михаилом Мишустиным мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что новый всплеск заболеваемости оказался для властей неожиданным. «Более 60% москвичей или переболели, или сделали прививки, это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы, конечно, ожидали не рост, а снижение», — заявил он.

Пользователи соцсетей не обнаружили в этом ничего удивительного. Некоторые предположили, что причиной заболеваемости могут быть массовые мероприятия, которые до сих пор не отменили.

Twitter

Другие обвинили мэра Москвы в обмане.

Twitter

Пользователи поинтересовались, какой именно вирус победили до этого в Москве.

Twitter

Кто-то попросил предупредить, когда будет следующее празднование победы над COVID-19.

Twitter

Некоторые согласились поставить прививку от COVID-19 — но взамен попросили от Собянина помочь им с ипотекой.

Twitter

Собянин отметил, что сейчас москвичи сталкиваются с новыми, более агрессивными и заразными штаммами коронавируса, сообщает телеканал 360. Пользователи соцсетей сразу же придумала название новым мутациям COVID-19.

Twitter

Twitter

На данный момент в Москве госпитализировано более 12 000 человек, многие из которых тяжело переносят заболевание. Роспотребнадзор постановил провести в столице обязательную вакцинацию работников ряда областей, в том числе в сфере услуг. Они должны до 15 июля поставить первый компонент вакцины. Вторая доза должна быть получена до 15 августа, сообщает «Утро.ру».