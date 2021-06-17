В крупнейшем свердловском заповеднике начался пожар

Анна Квашнина сообщила о пожаре в «Денежкином камне» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В государственном заповеднике «Денежкин камень» под Екатеринбургом начался пожар. Об этом сообщила директор заповедника Анна Квашнина.

«Да, горим. Вчера в четыре дня [к месту возгорания] направилась группа, в шесть — вторая. Со второй попытки найден [очаг возгорания]», — написала Квашнина в своем facebook-аккаунте. Она отметила, что причиной пожара могла стать гроза.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области URA.RU посоветовали обратиться в пресс-службу заповедника. Там в разговоре с журналистом агентства уточнили, что точное место возгорания еще неизвестно. «Сейчас ведутся поиски, виден дым», — рассказал работник пресс-службы. Источник URA.RU, близкий к администрации заповедника, рассказал, что площадь пожара достигла десяти гектаров.

Заповедник является крупнейшим в Свердловской области. В 2020 году на территории «Денежкиного камня» распространялись крупные пожары. Причиной возгораний тогда стала аномальная жара.