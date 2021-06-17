Челябинцы обманули курганского фермера

Мошенники не оплатили 600 тонн зерна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двух жителей Челябинской области обвинили в том, что они не оплатили предпринимателю из Курганской области поставку крупной партии зерна. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области на сайте ведомства.

«Мошенники убедили главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств, что после получения пшеницы массой 600 тонн они произведут полную оплата за товар. <…> После выполнения обязательств по договору продавец оплату за зерно так и не получил», — рассказали в пресс-службе УМВД области. Преступление было совершено в июне 2020 года.

Фермер не смог связаться с покупателями и обратился в полицию. Ущерб составил более 8,5 млн рублей.

Оперуполномоченные управления уголовного розыска областного УМВД при поддержке спецподразделения «Гром» задержали мошенников в Челябинской области. Позже выяснилось, что подозреваемые в августе 2020 года договорились с челябинским предпринимателем о поставке 400 тонн зерна стоимостью два млн рублей. Злоумышленники получили предоплату за зерно, но не отгрузили товар.

Уголовное дело передали в суд. Обвиняемым в мошенничестве грозит до 10 лет лишения свободы. На легковой автомобиль одного из подозреваемых наложен арест.