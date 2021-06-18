Суд не принял дело против Дудя о пропаганде наркотиков

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий, журнаков никита
Дело о пропаганде наркотиков вернули в полицию Фото:

Административное дело журналиста Юрия Дудя о пропаганде наркотиков возвращено в полицию. Об этом сообщили в Зюзинском суде города Москвы.

«Суд вынес определение о возвращении протокола об административном правонарушении (пропаганда наркотических средств с использованием интернета), который был составлен в отношении Дудя, в орган, который его составил, то есть в полицию», — пишет ТАСС со ссылкой на суд. Другие детали в суде не сообщили.

В апреле Лига безопасного интернета нашла в видео Юрия Дудя на YouTube пропаганду наркотических веществ. МВД было возбуждено административное дело. Судебная экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков в двух интервью блогера Юрия Дудя, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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