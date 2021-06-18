В Кремле объяснили, почему Путин наложил вето на закон о фейках

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за фейки в связи с тем, что к некоторым частям закона возникло много вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наложение запрета на закон о фейках связано с тем, что у президента Владимира Путина появились вопросы к некоторым частям закона. В частности, это касается освобождения журналистов от ответственности за распространение ложной информации», — сказал Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля также отметил, что закон будут дорабатывать осенью.
Законопроект был принят Госдумой в мае 2021 года. Согласно закону, журналистов должны были наказывать за цитирование ложных сведений из другого СМИ в том случае, когда невозможно установить первоисточник фейковой новости.
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