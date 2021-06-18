Путин наложил вето на закон о фейках

Поправки внесли в закон «О средствах массовой информации» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент России Владимир Путин наложил вето на законопроект, которым предусмотрены поправки в законе для средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте базы законопроектов Госдумы.

«Закон отклонен», — значится в базе данных. В данный момент законопроект направлен в профильный комитет на заключение.

В России уже действует закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Он вступил в силу с 21 февраля. Под его действие попали владельцы соцсетей, суточная посещаемость которых превышает 500 тысяч человек.