Путин наложил вето на закон о фейках

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Заседание городской думы. Курган, чиновники, городская дума, документы, заседание глав, Принятие закона
Поправки внесли в закон «О средствах массовой информации» Фото:

Президент России Владимир Путин наложил вето на законопроект, которым предусмотрены поправки в законе для средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте базы законопроектов Госдумы.

«Закон отклонен», — значится в базе данных. В данный момент законопроект направлен в профильный комитет на заключение.

В России уже действует закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях. Он вступил в силу с 21 февраля. Под его действие попали владельцы соцсетей, суточная посещаемость которых превышает 500 тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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