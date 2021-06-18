Депутаты Госдумы высказались о повышении пенсионного возраста

В Госдуме не собираются повышать пенсионный возраст в России, заявил Нилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нижней палате Госдумы не рассматривают повышение пенсионного возраста и уменьшение пенсии в качестве борьбы с демографическими кризисами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Сейчас о повышении пенсионного возраста речи не идет. У нас еще не прошла в полной мере пенсионная реформа, которая в 2018 году была, сейчас переходный период. И продлится он до 2025 года», — приводит «Лента.ру» слова депутата. Нилов также отметил, что изменение пенсионной системы, произошедшее три года назад, до сих пор создает негативные отпечатки социального и политического плана.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко отметил, что уменьшать пенсионные выплаты в стране не собираются. «Уменьшать уже некуда. И так размер пенсии крутится вокруг прожиточного минимума, который на самом деле не является прожиточным минимумом в социальном аспекте, а является уровнем биологического выживания», — подытожил он.

Ранее в Минтруда РФ рассказали, что на сайте Госуслуг появится новый сервис, благодаря которому россияне смогут автоматически получать госвыплаты. Для получения выплат граждане должны будут указать свои банковские реквизиты, передает RT.