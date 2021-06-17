Глава КПРФ заявил, что партия власти «Единая Россия» в прошедшем полугодии не выполнила поручения президента России Владимира Путина. По его словам, цены в стране продолжают расти, а пенсионеры получать низкие выплаты.
«Президент поставил задачу выйти на мировые темпы и войти в пятерку наиболее развитых стран. С нынешними темпами мы будем только пятнадцатые. За это полугодие стало только хуже. Обещали обуздать цены. Они как перли, так и продолжают расти. Цены и на продовольствие выросли, на таблетки [выросли] на 15-20%, на жилье еще больше. Значит, это полугодие „Единая Россия“ не выполнила поручения президента», — отметил Зюганов в эфире телеканала «Россия-24».
Он также напомнил, что в деревнях россияне получают пенсии 7-9 тысяч. «Это голод», — считает Зюганов. В городе пенсии составляют 12-14 тысяч рублей. По мнению лидера КПРФ, граждане на эти деньги не могут даже обеспечить себя таблетками. При этом он заявил, что КПРФ вносила предложения, способные изменить ситуацию к лучшему. Но в большинстве случаев они были отвергнуты.
Ранее в КПРФ заявили, что пенсии россиян по отношению к ценам на основные продовольственные товары снизились в среднем на 10%. В партии считают, что пенсионная реформа нанесла невосполнимый удар по населению.
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