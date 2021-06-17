Росстат рассказал о безработице в Перми в период пандемии

Уровень безработицы в Пермском крае за период пандемии увеличился в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Число безработных в Пермском крае в 2020 году увеличилось на семь тысяч человек. Об этом сообщается в официальной статистике Росстата по региону.

«Безработных за 2020 год стало 70,5 тысяч человек. В 2019 год — безработных было 63,1 тысяч человек. При этом на учет в качестве безработных в 2019 году было поставлено 16,5 тысяч человек, а к в 2020 году их число увеличилось до 35,1 тысяч человек», — сообщается в основных социально экономических показателях краевого Росстата.

В госучреждения по вопросам занятости населения за 2020 год обратилось более 143,1 тысяч человек, почти в два раза больше, чем годом ранее. Трудоустроить центрам занятости удалось только 47,8 тысяч человек. Это меньше, чем в 2019 году на три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый работник в Пермском крае в IV квартале 2020 года был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию. Кроме того, в результате исследования выяснилось, что пермяки не верят в возможность построить карьеру на родине.