17 июня 2021

Росстат рассказал о безработице в Перми в период пандемии

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Уровень безработицы в Пермском крае за период пандемии увеличился в два раза Фото:
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Число безработных в Пермском крае в 2020 году увеличилось на семь тысяч человек. Об этом сообщается в официальной статистике Росстата по региону.

«Безработных за 2020 год стало 70,5 тысяч человек. В 2019 год — безработных было 63,1 тысяч человек. При этом на учет в качестве безработных в 2019 году было поставлено 16,5 тысяч человек, а к в 2020 году их число увеличилось до 35,1 тысяч человек», — сообщается в основных социально экономических показателях краевого Росстата.

В госучреждения по вопросам занятости населения за 2020 год обратилось более 143,1 тысяч человек, почти в два раза больше, чем годом ранее. Трудоустроить центрам занятости удалось только 47,8 тысяч человек. Это меньше, чем в 2019 году на три тысячи человек.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый работник в Пермском крае в IV квартале 2020 года был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск по собственному желанию. Кроме того, в результате исследования выяснилось, что пермяки не верят в возможность построить карьеру на родине.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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