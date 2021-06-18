18 июня 2021

Медик рассказал о ловушке для россиян в условиях открытия границ

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Стрит-фуд в парке Маяковского (ЦПКиО). Екатеринбург, хот-дог, уличная еда, вкус улиц, стрит-фуд
За границей стоит внимательнее относиться к пище Фото:

Во время отдыха за границей россиянам нужно внимательнее относится к составам блюд и выбору заведения общепита. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость», — цитирует РИА «Новости» Тяжельникова. Он подчеркнул, что любое ухудшение здоровья далеко от дома неприятно, а иногда и просто опасно для жизни. Поэтому не следует есть то, что вызывает сомнение.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Вместе с тем ограничение на перелеты в Танзанию продлили до 19 июля. Такое решение было принято, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в этой стране, пишет «Национальная служба новостей». Хотя для туристов пока недоступен ряд популярных курортов, россияне все же могут провести отпуск за границей, но с соблюдением нескольких условий, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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