Медик рассказал о ловушке для россиян в условиях открытия границ

Во время отдыха за границей россиянам нужно внимательнее относится к составам блюд и выбору заведения общепита. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
«Непривычную для себя еду в другой стране можно пробовать, если заведение, где ее готовят, не вызывает сомнений. Кроме того, необходимо интересоваться ингредиентами блюд. В них могут быть продукты, вызывающие у вас аллергию или непереносимость», — цитирует РИА «Новости» Тяжельникова. Он подчеркнул, что любое ухудшение здоровья далеко от дома неприятно, а иногда и просто опасно для жизни. Поэтому не следует есть то, что вызывает сомнение.
Ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Вместе с тем ограничение на перелеты в Танзанию продлили до 19 июля. Такое решение было принято, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в этой стране, пишет «Национальная служба новостей». Хотя для туристов пока недоступен ряд популярных курортов, россияне все же могут провести отпуск за границей, но с соблюдением нескольких условий, напоминает агентство Nation News.
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