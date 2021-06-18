В ЛДПР нашли замену Фургалу

ЛДПР выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в качестве своего кандидата на пост главы региона. Такое решение было принято на внеочередной конференции регионального отделения партии 19 июня.
«[Решение о выдвижении Дегтярева] принято единогласно», — пишет ТАСС со ссылкой на одного из членов партии. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона стал Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.
В ходе онлайн-встречи Владимир Путин отметил заслуги Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края. Президент пожелал потенциальному руководителю края удачи на выборах, пишет
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