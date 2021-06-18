18 июня 2021

В ЛДПР нашли замену Фургалу

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, лдпр, за русских
ЛДПР выдвинула Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края Фото:
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

ЛДПР выдвинула временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в качестве своего кандидата на пост главы региона. Такое решение было принято на внеочередной конференции регионального отделения партии 19 июня.

«[Решение о выдвижении Дегтярева] принято единогласно», — пишет ТАСС со ссылкой на одного из членов партии. Досрочные выборы губернатора региона пройдут 19 сентября, в единый день голосования.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан летом прошлого года. По версии следствия, он входил в ОПГ, которая связана с убийствами бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушением на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля 2020 года подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы региона стал Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

В ходе онлайн-встречи Владимир Путин отметил заслуги Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края. Президент пожелал потенциальному руководителю края удачи на выборах, пишет MK.RU. Конкуренцию на выборах ему составят первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев, представитель «Зеленых» предприниматель Микаель Багдасарян, председатель правления реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Парфенов и телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду»).

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