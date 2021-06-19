Темпы распространения коронавируса в России замедлились

Регионы России вводят обязательную вакцинацию от коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается, однако темпы распространения инфекции замедлились. По данным федерального оперативного штаба, за сутки зафиксировано 17 906 зараженных.

«За последние сутки выявлено 17 906 случая COVID-19», — передает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было 17 262 заболевших. Всего с начала пандемии в России подтверждено 5 299 215 случаев COVID-19 в 85 регионах. За сутки зафиксировано 466 летальных исходов (всего с начала пандемии скончалось 28 911 человек).

На первом месте по числу заболевших остается Москва — 9120 заболевших за сутки. В тройку также входят Московская область — 1456 зараженных и Санкт-Петербург — 996 заболевших

В Уральском федеральном округе по количеству заболевших лидирует Свердловская область — 159 человек за сутки. В Челябинской области — 101, в ХМАО — 85, в Тюменской области — 78, в ЯНАО — 33, в Курганской области — 30. В Пермском крае выявлено 122 заболевших.

Ранее в разговоре с URA.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил шансы непривитого больного излечиться от коронавируса. По его словам, если человек заразился коронавирусом, но не проходил вакцинацию, шанс умереть от COVID-19 составляет 1 к 30. На сегодняшний день в Москве и Московской области объявлено об обязательной вакцинации от коронавируса. Эту же меру вводят Санкт-Петербург и Сахалинская область, Тверская область и Башкирия. Правительство Свердловской области подготовило постановление, согласно которому работники общепита и торговли будут должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы продолжить работу в отрасли.