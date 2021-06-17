17 июня 2021

Свердловские власти сообщили об обязательной вакцинации

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Свердловское правительство обяжет вакцинироваться всех работников общепита Фото:
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Коронавирус COVID-19

Правительство Свердловской области подготовило постановление, согласно которому работники общепита и торговли будут должны пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы продолжить работу в отрасли. Об этом сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«Речь идет об информационном письме министерства АПК (агропромышленного комплекса) и потребительского рынка, в котором руководителей предприятий отрасли просят уделить самое пристальное внимание соблюдению всех действующих в регионе с начала пандемии мер профилактики COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что в письме руководству предприятий общепита рекомендуют вакцинироваться всем сотрудникам.

Источник URA.RU в отрасли общепита подтвердил эту информацию. «Правительство прислало письмо, в котором сообщается, что работники общепита и торговли не смогут продолжить работу в отрасли, если не пройдут вакцинацию от коронавируса. Содержание должно быть донесено до все работников», — рассказал источник агентства.

Ранее сообщалось, что в некоторых субъектах РФ уже введена обязательная вакцинация от коронавируса. При необходимости список регионов будет расширен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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