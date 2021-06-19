СМИ: миллиардер пострадал при крушении самолета в Кузбассе

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Миллиардер-парашютист из Кузбасса госпитализирован после крушении самолета Фото:

Управляющий угольного разреза «Кузнецкий Южный», миллиардер Тимур Франк находился в самолете, потерпевшем крушение на кемеровском аэродроме Танай. Предприниматель находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Тимур Франк был на борту самолета. Он жив, доставлен в больницу в Ленинске-Кузнецком. Состояние тяжелое», — пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах региона. Сейчас парашютиста обследуют. Он получил множественные травмы. По информации «Пятого канала», Франк давно увлекается прыжками и возглавляет парашютную команду «Сытые волки». Также, по данным РЕН ТВ, на борту разбившегося самолета находился муниципальный депутат Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг.

Самолет L-410 разбился на аэродроме Танай в Кемеровской области. На борту в момент трагедии находилось 17 парашютистов. Оба пилота и еще семь человек погибли. Экипаж разбившегося самолета успел сообщить об отказе двигателя. 14 пострадавших были доставлены после крушения самолета L-410 в ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров», пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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