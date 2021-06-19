Путин анонсировал поддержку молодежи

Путин заявил, что программу поддержки молодежной занятости запустят в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Постоянная программа поддержки занятости молодежи будет запущена в ближайшее время. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Поддержка на самых ответственных постах молодых людей, доказавших свою ответственность, должна быть для партии одной из ключевых задач», — заявил Путин. Президент уточнил, что запуском данной программы правительство займется в ближайшее время.

Ранее зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев предложил молодежи до 35 лет могут разрешить учиться в университетах бесплатно. По его словам, спрос на получение высшего образования среди этой категории населения очень большой, передает телеканал 360.

Съезд партии «Единая Россия» проходит 19 июня. Во время выступления Путин также призвал повысить доходы семей в стране.