Путин призвал повысить доходы российских семей

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Послание президента. Москва, путин владимир
Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми Фото:

Российским властям необходимо в ближайшие годы повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия»

«Знаю, что у „Единой России“ есть на этот счет предложения. Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы снизить риски столкнуться с бедностью семей с детьми», — заявил Путин. Президент уточнил, что повысить доходы россиян и снизить уровень бедности в стране необходимо до 2026 года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что главная цель правительства сейчас — обеспечение роста доходов россиян и снижение числа бедных граждан. А глава Счетной палаты России Алексей Кудрин озвучил стратегию, как это сделать до 2030 года, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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