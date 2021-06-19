Путин призвал повысить доходы российских семей

Путин призвал сформировать целостную систему поддержки семей с детьми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российским властям необходимо в ближайшие годы повысить доходы граждан и снизить уровень бедности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде партии «Единая Россия»

«Знаю, что у „Единой России“ есть на этот счет предложения. Надо объединить все усилия и так выстроить работу, чтобы снизить риски столкнуться с бедностью семей с детьми», — заявил Путин. Президент уточнил, что повысить доходы россиян и снизить уровень бедности в стране необходимо до 2026 года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что главная цель правительства сейчас — обеспечение роста доходов россиян и снижение числа бедных граждан. А глава Счетной палаты России Алексей Кудрин озвучил стратегию, как это сделать до 2030 года, уточняет RT.