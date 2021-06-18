18 июня 2021
17 июня 2021

В ЕР назвали имена кандидатов в Госдуму от Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, единая россия, едро
По одномандатным округам от Тюменской области на выборы в Госдуму пойдут Иван Квитка и Николай Брыкин Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборы в Государственную думу по одномандатным избирательным округам Тюменской области от «Единой России» будут выдвинуты кандидатуры действующих депутатов российского парламента Ивана Квитки и Николая Брыкина. Информация об этом указана в официальных каналах партии.

«Тюменский избирательный округ №185 — Брыкин Николай Иванович. Заводоуковский избирательный округ №186 — Квитка Иван Иванович», — указано в сообщении «Единой России».

Партийный список региональной группы №9 (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области) возглавил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Также туда вошли Дмитрий Кобылкин, Василий Филипенко, Эрнест Валеев, Ольга Ануфриева, Ольга Швецова, Сергей Лисовский, Луиза Носкова, Анатолий Карпов, Дмитрий Осипов, Татьяна Гоголева, Алексей Ситников, Лариса Сычевская и Галина Косыгина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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