В ЕР назвали имена кандидатов в Госдуму от Тюмени

По одномандатным округам от Тюменской области на выборы в Госдуму пойдут Иван Квитка и Николай Брыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборы в Государственную думу по одномандатным избирательным округам Тюменской области от «Единой России» будут выдвинуты кандидатуры действующих депутатов российского парламента Ивана Квитки и Николая Брыкина. Информация об этом указана в официальных каналах партии.

«Тюменский избирательный округ №185 — Брыкин Николай Иванович. Заводоуковский избирательный округ №186 — Квитка Иван Иванович», — указано в сообщении «Единой России».

Партийный список региональной группы №9 (ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области) возглавил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. Также туда вошли Дмитрий Кобылкин, Василий Филипенко, Эрнест Валеев, Ольга Ануфриева, Ольга Швецова, Сергей Лисовский, Луиза Носкова, Анатолий Карпов, Дмитрий Осипов, Татьяна Гоголева, Алексей Ситников, Лариса Сычевская и Галина Косыгина.