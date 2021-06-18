18 июня 2021
17 июня 2021

МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Ветер в Челябинской области усилится Фото:

В Челябинской области 20 июня ожидается усиление ветра. Об ухудшении погоды сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении. В ряде территорий региона 20 июня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. При этом дневные температуры будут подниматься до 31 градуса тепла.

Также в регионе продлиться пожароопасная ситуация. «До 21 июня в юго-восточных и крайних юго-западных районах Челябинской области сохраняется ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). На остальной территории местами высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», — сообщает Челябинский гидрометцентр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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