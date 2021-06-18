МЧС предупредило об ухудшении погоды в Челябинской области

Ветер в Челябинской области усилится Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинской области 20 июня ожидается усиление ветра. Об ухудшении погоды сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону.

«20 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении. В ряде территорий региона 20 июня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. При этом дневные температуры будут подниматься до 31 градуса тепла.

Также в регионе продлиться пожароопасная ситуация. «До 21 июня в юго-восточных и крайних юго-западных районах Челябинской области сохраняется ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале). На остальной территории местами высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», — сообщает Челябинский гидрометцентр.