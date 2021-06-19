Путин рассказал о сотнях миллиардов на выплаты для части россиян

В России продолжатся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — отметил Путин во время поздравления медработников с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент России рассказал, что выплаты уже получили 1,2 миллионов работников системы здравоохранения. По словам Путина, работа медиков должна достойно и справедливо оплачиваться.
Ранее Путин в своем поздравлении анонсировал новую систему оплату труда медиков. Президент отметил, что оклад должен быть одинаковым во всех регионах. Также новая система оплаты труда предусматривает и прозрачный список дополнительных выплат.
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