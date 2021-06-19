19 июня 2021

Путин рассказал о сотнях миллиардов на выплаты для части россиян

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил медиков с праздником Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России продолжатся выплаты медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены», — отметил Путин во время поздравления медработников с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Кремля. Президент России рассказал, что выплаты уже получили 1,2 миллионов работников системы здравоохранения. По словам Путина, работа медиков должна достойно и справедливо оплачиваться.

Ранее Путин в своем поздравлении анонсировал новую систему оплату труда медиков. Президент отметил, что оклад должен быть одинаковым во всех регионах. Также новая система оплаты труда предусматривает и прозрачный список дополнительных выплат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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