Диетолог предупредил об опасности чая и кофе в жару

Во время жары важно соблюдать норму по количеству употребления чая и кофе, потому что из-за избытка кофеина увеличивается частота сокращений сердца. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.
«Отдельно рекомендаций по употреблению чая или кофе в жару нет, тут важно не выходить за обычные нормы. Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках — это будет порядка одной-двух чашек (стандартный размер — 200—250 мл) кофе», — цитирует Круглову RT. Она отметила, что речь о натуральном кофе, потому что в растворимом содержится меньше кофеина.
Она рассказала, что избыток кофеина иногда приводит к увеличению частоты сокращений сердца. Диетолог советует употреблять не только чай и кофе, но и другие напитки. Рекомендуется утолять жажду только водой.
Ранее кардиолог Заурбек Шугушев перечислил мифы о кофе. Врач сообщил, что при повышенном давлении не обязательно отказываться от кофе. По его словам, свежемолотый кофе положительно влияет на сердечно- сосудистую систему.
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