В Нижневартовске загорелся перинатальный центр

Пожар в здании медучреждения был ликвидирован Фото: Анна Майорова © URA.RU

Утром 20 июня в Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в здании перинатального центра. 86 человек были эвакуированы.

«В 4 часа 53 минуты на центральный пульт пожарной связи поступил вызов о задымлении в перинатальном центре», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Из здания было эвакуировано 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных и 23 работника.

Очаг задымление был обнаружен в кабинете архива медучреждения: там тлела бумага. В 5 утра горение было ликвидировано. После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты. Пострадавших нет.