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17 июня 2021

В Нижневартовске загорелся перинатальный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Освящение новой пожарно-спасательной техники подразделений Федеральной противопожарной службы. Екатеринбург, мчс, пожарная машина, символика
Пожар в здании медучреждения был ликвидирован Фото:

Утром 20 июня в Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в здании перинатального центра. 86 человек были эвакуированы.

«В 4 часа 53 минуты на центральный пульт пожарной связи поступил вызов о задымлении в перинатальном центре», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Из здания было эвакуировано 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных и 23 работника.

Очаг задымление был обнаружен в кабинете архива медучреждения: там тлела бумага. В 5 утра горение было ликвидировано. После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты. Пострадавших нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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