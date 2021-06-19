Водитель, въехавший в крыльцо магазина, скрылся с места аварии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Челябинске ищут водителя, чья машина врезалась в магазин алкосети «Красное&Белое» в Советском районе города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ЧП произошло в ночь на 20 июня.

«В 00 часов 25 мину машина Volvo вылетела на тротуар, снесла ограждение и ударилась в крыльцо магазина „Красное&Белое“ на перекрестке улиц Российской и Евтеева», — сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. Водитель с места происшествия скрылся.

«Пьяный (предположительно) за баранкой, зажал тормоз перед поворотом, видимо шел с превышением», — пишет в паблике «Наш 11 округ | Центральный район | Челябинск» во «ВКонтакте» Михаил Попов. «Ну, очень надо в КБ, а идти лень?» — пишут пользователи на странице «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Другие отмечают, что водитель зря торопился, так как после 22 часов торговля алкоголем запрещена.

Водитель врезался в крыльцо магазина и покинул место аварии Фото: ЧП | ДТП Челябинск, vk.com