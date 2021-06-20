Юрист при правительстве РФ назвал последствие отказа от вакцины

Если сотрудник не поставил прививку, его нужно отстранить от работы без сохранения зарплаты, заявил Михаил Барщевский Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников предприятий, отказывающихся делать прививку от COVID-19, нужно отстранить от работы без сохранения заработной платы. Такое заявление сделал полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

«С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились. Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — цитирует Барщевского агентство «Москва». Юрист отметил, что есть и исключение — работники, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям. Их также должны отстранить, но при этом требуется сохранить две трети заработка.

Если человек предоставил поддельный сертификат о вакцинации, то это может случить основанием для возбуждения уголовного дела, отметил Барщевский. То же самое, по его словам, ждет тех, кто сделал себе «левую» справку о наличии противопоказаний к прививке. Так как этот документ дает права и освобождает от обязанностей, его подделка образует состав уголовного преступления, отметил юрист.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее сообщил, что работодатели вправе отстранить от работы сотрудников без прививки от коронавируса. Он напомнил, что решение об обязательной вакцинации принимается на региональном уровне главными санитарными врачами субъектов РФ, передает агентство Nation News. Обязательную вакцинацию для ряда работников уже ввели в Москве и Санкт-Петербурге. Так, пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что до 15 августа должны вакцинироваться 65% госслужащих, пишет RT.