Умер легендарный тележурналист и соратник Влада Листьева

Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В возрасте 84 лет умер известный тележурналист и продюсер Анатолий Лысенко. Он был автором советской телепрограммы «Взгляд».

«После продолжительной болезни скончался Анатолий Лысенко», — говорится в сообщении на сайте ОТР. Лысенко был генеральным директором телеканала.

Лысенко также был первым генеральным директором холдинга ВГТРК и руководил телекомпанией до 1996 года. Он стоял у истоков телепрограммы «Взгляд», одним из ведущих которой был журналист Влад Листьев. Лысенко также был автором идеи телевикторины «Поле чудес». В 1990 годах участвовал в создании телеканала «ТВ Центр» и помог сохранить «Московский дом книги». Преподавал на факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики.