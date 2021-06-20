Умер легендарный тележурналист и соратник Влада Листьева

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Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет Фото:

В возрасте 84 лет умер известный тележурналист и продюсер Анатолий Лысенко. Он был автором советской телепрограммы «Взгляд».

«После продолжительной болезни скончался Анатолий Лысенко», — говорится в сообщении на сайте ОТР. Лысенко был генеральным директором телеканала.

Лысенко также был первым генеральным директором холдинга ВГТРК и руководил телекомпанией до 1996 года. Он стоял у истоков телепрограммы «Взгляд», одним из ведущих которой был журналист Влад Листьев. Лысенко также был автором идеи телевикторины «Поле чудес». В 1990 годах участвовал в создании телеканала «ТВ Центр» и помог сохранить «Московский дом книги». Преподавал на факультете медиакоммуникаций Высшей школы экономики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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